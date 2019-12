HP 15-ay082nd (W9U96EA)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De HP 15-ay082nd is begin november 2016 voor €349 ingekocht bij MediaMarkt. De laptop was daar toen exclusief verkrijgbaar. Dat deze laptop goedkoop is zie je af aan de plastic behuizing. De Celeron-processor is traag, evenals de verouderde netwerktechniek van deze laptop. In de praktijk is het totale systeem best redelijk om mee te werken dankzij de SSD van 128 GB. Deze laptop heeft 0,2 aftrekpunten gekregen vanwege:weinig vrije opslagruimte,