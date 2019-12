Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De HP 15-ay128nd (Z5E38EA) is op 8 februari 2017 ingekocht bij MediaMarkt. De laptop was toen ook te koop bij Electrocorner en alleen op 9 januari 2017 ook via iBood. Het is een laptop met een eenvoudige zwarte plastic behuizing. Hij voelt daardoor wat goedkoop aan. De Core i5-processor en 128 GB SSD maken hem vrij vlot. Helaas zijn de netwerkvoorzieningen (zowel via kabel als draadloos) traag en niet meer van deze tijd. De accu kun je eenvoudig vervangen, zonder de onderkant van de laptop open te hoeven schroeven. Voor de harde schijf, het geheugen en de wifi-module is dat wel nodig. Verwijder daarvoor 12 schroefjes, waarvan er 2 onder de voetjes zijn verstopt.