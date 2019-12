Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De HP 15-ay164 (1MZ56EA) is een model dat enkel verkrijgbaar is bij winkelketen BCC. Hij is daar in juni 2017 ingekocht. Het is een laptop met een vrij simpele, saaie zwarte behuizing. De Core i5-processor maakt hem redelijk snel. De combinatie met een 128 GB SSD maakt hem vlot in de praktijk. Minpunt is de beperkte opslagcapaciteit. Daarnaast zijn de netwerkvoorzieningen traag. Voor reparatie moet je naar HP of een goede dealer. Het is ons niet gelukt om de laptop open te maken.