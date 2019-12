Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De HP 15-ba015nd (X8N05EA) is halverwege juli 2017 ingekocht bij Bol.com tijdens de HP-actie, de laptop leek daar op dat moment exclusief verkrijgbaar. De laptop is zeer compleet met onder andere een dvd-brander. De AMD A6-processor is niet snel. De 256 GB SSD maakt het een vlotte laptop. Een minpunt zijn de langzame netwerkaansluitingen, wifi werkt enkel op 2,4 GHz. Deze laptop werkt zo'n 6 uur op een acculading. De accu is te vervangen zonder de laptop open te schroeven. Voor de SSD, het werkgeheugen en de wifi-module moet de laptop worden opengemaakt door het verwijderen van de onderkant die vast zit met 12 schroeven.