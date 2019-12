Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De HP 15-ba026nd (X8N08EA) was op 10 juli 2017 onder andere verkrijgbaar bij BCC en MediaMarkt, hij is ingekocht bij de laatste. De laptop heeft een AMD A8-processor. Dat lijkt door de naam mogelijk heel snel, maar dat valt best tegen. De 256 GB SSD Zorgt ervoor dat deze laptop enigszins redelijke prestaties biedt. De netwerkaansluitingen zijn heel traag, wifi werkt enkel op 2,4 GHz. Accu, SSD, geheugen en wifi-module zijn vervangbaar. Voor de accu en de SSD hoeft de onderkant niet eens worden losgeschroeft. De accu is eenvoudig te verwijderen door 2 schuifjes om te zetten. De SSD zit in zijn eigen compartiment dat vast zit met 1 schroef. Het werkgeheugen en de wifi-module zijn pas zichtbaar na het verwijderen van de kap. Hiervoor draai je 7 schroefjes los, waarvan er 2 zijn verstopt onder de voetjes.