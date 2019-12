HP 15-bs020nd (1UZ61EA)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Een laptop met een 15,6 inch scherm en een relatief laag gewicht van maar 1,9 kilo. De Intel Core i3-processor is snel genoeg voor veel taken. De hoofdopslag bestaat uit een SSD: die maakt de laptop best vlot, maar heeft een beperkte capaciteit van 128 GB, dat is al snel te weinig. De werktijd op de accu is met zo'n 7,5 uur redelijk te noemen. De HP 15-bs020nd is op 15 november 2017 ingekocht bij Coolblue voor 549 euro. De laptop was toen ook te bestellen bij o.a. Electroworld, Expert, Bol en Informatique.