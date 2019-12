HP 15-bs050nd

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze laptop is met de prijs van €830 waarvoor wij hem kochten aan de dure kant. Dat ligt met name aan de verouderde Intel Core i7-processor, die is ongeveer even snel als een Core i5 uit de huidige generatie. Traag is hij echter zeker niet: de combinatie van deze processor, een 256GB SSD en 8GB aan werkgeheugen maakt hem nog altijd vrij vlot en voor de meeste gebruikers ruim snel genoeg. De accuwerktijd is met zo'n 7 uur ook goeg te noemen. Het werkgheugen van deze laptop is helaas vastgesoldeerd en daardoor niet te vervangen. Ook kun je het niet uitbreiden.