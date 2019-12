HP 15-bs060nd (1VZ65EA)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze laptop van HP is met 1,8 kilo behoorlijk licht voor zijn 15,6-inch schermformaat. De Intel Celeron-processor is niet snel, maar dankzij de 128 GB SSD start hij wel snel op en is de laptop voor de basistaken toch redelijk inzetbaar. Als het moet kun je zijn 4 GB werkgeheugen werkgeheugen uitbreiden naar 8 GB, maar het is niet te verwachten dat je daar veel aan snelheid mee gaat winnen. Daarvoor is de processor te langzaam. De accu biedt een accuwerktijd van zo'n 6,5 uur. De laptop was begin februari bij meerdere winkels te koop, waaronder de ANWB, Otto en Paradigit. Bij die laatste kochten wij hem voor €379.