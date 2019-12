Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De HP 15-bs062nd kochten we begin februari 2018 bij computerwinkel Paradigit voor 449 euro. We zagen de laptop ook liggen bij de webshop van de ANWB, bijzonder want de ANWB verkoopt maar enkele laptops. De 15-bs062nd heeft een basisconfiguratie die als starter misschien genoeg is. De i3-processor is net snel genoeg, maar de opslagruimte is met slechts 128 GB aan de krappe kant. De afwerking van deze laptop is vrij simpel en eenvoudig gehouden, het is dus geen luxepaardje. De accuwerktijd is zo'n 7,5 uur en dat is netjes. Zoals we vaker bij HP zien is de accu makkelijk vervangbaar zonder de laptop open te hoeven maken.