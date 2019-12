Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De HP 15-bs080nd hebben we begin mei 2018 voor 379 euro gekocht bij MediaMarkt. De laptop was op dat moment nergens anders te bestellen. Deze laptop met een 15,6 inch mat scherm is relatief licht: 1,86 kilo. De prestaties zijn bescheiden dankzij de langzamere processor. Ondanks dat start hij vlot op, dat komt door de ingebouwde 128 GB grote ssd. Minpunt is vooral ook het erg matige scherm en de trage ingebouwde wifi. De accuwerktijd scoort met 5,5 uur bijna voldoende. De laptop heeft een snelle fysieke netwerkpoort, maar een ouderwetse single-band wifi n adapter. De accu is vervangbaar zonder de laptop open te moeten schroeven. Om bij geheugen, ssd en wifi-adapter te komen moet je 10 schroeven loshalen en de kap loswrikken.