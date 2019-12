Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De HP 15-bs095nd (2GF12EA) is exclusief verkrijgbaar bij BCC en daar halverwege augustus 2017 ingekocht. Volgens de website van BCC lag hij op dat moment in bijna alle 71 vestigingen. BCC prees de laptop aan als 'back to school & work-laptop'. Het is een laptop met een combinatie van een Core i3-processor en een SSD met 128GB opslag. Dat maakt hem snel genoeg voor niet al te veeleisende taken. De opslagruimte is wel aan de krappe kant. De accuwerktijd is met bijna 10 uur bij licht gebruik vrij goed. Je kunt de accu van deze laptop bovendien eenvoudig vervangen zonder de behuizing te hoeven openen. Ook het geheugen kun je makkelijk vervangen of uitbreiden, via een klepje aan de onderkant.