HP 15-bs150nd (3GB17EA)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De goudkleurige HP 15-bs150nd kochten we halverwege april 2018 voor net geen 722 euro bij winkelketen BCC. Deze laptop van HP weegt 1,86 kilo en is daarmee behoorlijk licht voor een 15-inch model. Verder heeft hij een vlotte Intel Core i7 quad core processor en 8 GB werkgeheugen aan boord. Dat maakt de laptop geschikt voor intensief gebruik. Alleen de ingebouwde AMD Radeon grafische kaart voegt weinig toe. Dankzij de 256 GB SSD start de laptop op in slechts 10 seconden. De accuduur van zo'n 8 uur is prima te noemen. Ook kun je de accu eenvoudig vervangen zonder de behuizing te hoeven openen. Voor het vervangen van de SSD en het geheugen is dat wel nodig.