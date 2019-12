Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

MediaMarkt is de winkel waar we begin maart voor 399 euro de HP 15-bs169nd hebben gekocht. Op dat moment was de laptop nergens anders leverbaar. De i3-processor in deze HP laptop is best oud. Maar snel genoeg voor standaard werk. De ssd is maar 128 gb groot, maar zorgt ervoor dat de laptop toch vlot aanvoelt. Maar door de beperkte opslagruimte kun je wel in ruimtenood komen. De accuwerkijd is met 6,5 uur net voldoende. De wifi is 802.11n en dat is traag naar de huidige maatstaven, maar presteert toch nog redelijk in onze wifitest. Accu en geheugen zijn makkelijk te vervangen of uit te breiden omdat ze toegankelijk zijn via hun eigen klepje.