De HP 15-bs170nd hebben we op 21 februari aangeschaft bij Wehkamp voor 499 euro. Deze laptop heeft een oude i3-processor aan boord en die is niet zo snel. De ssd is met een capaciteit van maar 128 GB wel snel, maar in de praktijk biedt deze niet voor iedereen voldoende opslagruimte. Minpunt is de trage 802.11n wifi, bovendien is er geen ondersteuning voor wifi op 5GHz. Dat de laptop over deze oudere wifi-n-standaard beschikt was een grote verrassing, want Wehkamp doet op haar site alsof er wifi ac wordt meegeleverd. HP heeft voor dit modelgkozen voor een heel erg matig scherm.