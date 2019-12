Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De HP 15-bs171nd is op 21 februari 2018 door ons gekocht bij Bol.com voor 549 euro. Deze 15 inch laptop heeft een oude i3 processor aan boord. Die processor is niet heel erg snel, maar net snel genoeg voor eenvoudig werk. De 256 GB SSD is net groot genoeg als je niet veel bestanden gebruikt. Hij werkt 5,5 uur op een acculading. HP heeft hem uitgerust met 802.11n wifi en die is erg traag, bovendien is er geen ondersteuning voor wifi op 5GHz. Het scherm valt heel erg tegen.