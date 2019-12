HP 15-bs183nd (2PS10EA)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze laptop van HP heeft een slimme samenstelling: een snelle quadcore Intel i5-processor, 8 GB werkgeheugen en combinatie van een snelle (128 GB) SSD en een ruimte (1 TB) HDD voor de opslag. Toch weegt het geheel minder dan 2 kilo, waardoor de laptop ook makkelijk is mee te nemen. Minpunten zijn er ook. De grootste is zijn verouderde en heel trage wifi-adapter, die zorgt voor relatief langzame draadloze internetsnelheden. Ook de accuduur van 6 uur is niet heel bijzonder te noemen.