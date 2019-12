Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De HP 15-bs190nd hebben we 25 januari gekocht bij winkel Coolblue voor 561 euro. De laptop heeft een i5-processor die redelijk goede prestaties biedt. De 128 GB ssd is relatief snel vol. Daarom vooral interessant als je niet veel bestanden en programma's mee moet nemen of installeren. De accuduur is ruim 7,5 uur en dat is best goed. Door 8 schroefjes te verwijderen aan de onderkant van de laptop heb je toegang tot de accu, werkgeheugen, opslag en wifi-chip die niet vast zijn gesoldeerd. Je kunt ze zelf vervangen.