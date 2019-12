HP 15-bs196nd

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Door de plastic behuizing oogt deze HP-laptop wat eenvoudig, maar in de binnenkant gaat een moderne en behoorlijk snelle Intel Core i5 en 256GB SSD schuil. Ook is het gewicht met 1,7 kilo aan de lage kant en is de accuwerktijd met bijna 8 uur prima te noemen. Hier houden de pluspunten helaas op. Zo is zijn resolutie van 1366 bij 768 pixels voor een 15-inch laptop erg laag, waardoor het beeld niet scherp is. Een ander belangrijk minpunt is de trage 802.11n wifi-adapter, die bovendien alleen werkt op de 2,4GHz band. Dat is niet meer van deze tijd. We kochten deze laptop bij BCC voor €700.