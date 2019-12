HP 15-bw052nd (1VN12EA)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze 15-inch laptop van HP is op papier behoorlijk interessant maar valt in de praktijk een beetje tegen. Zo heeft hij een verouderde een behoorlijk langzame AMD A12-processor, waardoor de laptop alleen geschikt is voor basisgebruik zoals internetten en tekstverwerken. Die processor is blijkbaar ook niet erg zuinig want de accuduur is met zo'n 5 uur aan de korte kant. Pluspunten zijn er natuurlijk ook, met als belangrijkste de combinatie van een snelle SSD en een ruime HDD, waardoor je veel opslag tot je beschikking hebt. Ook kun je bij deze laptop redelijk eenvoudig de harde schijf en het geheugen vervangen, en is de behuizing met relatief weinig schroefwerk los te krijgen. We hebben deze laptop op 30 mei gekocht bij bol.com, voor €549.