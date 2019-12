Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De AMD A6-processor klinkt krachtig maar is in de praktijk de achilleshiel van deze laptop. Die is te traag om prettig op te werken. Het gewicht van deze laptop is met 1,86 kilo behoorlijk licht voor een machine met een 15-inch scherm. De SSD maakt deze laptop nog een beetje vlot, maar biedt slechts 128 GB SSD. Dat is in de praktijk erg krap en zit snel vol. De Accuwerktijd van deze laptop is met zo'n elf uur uitstekend te noemen. De HP 15-bw071nd (2HR09EA) hebben we op 15 november 2017 aangeschaft bij Bol voor 379 euro. De laptop was toen nergens anders aan te schaffen. Bol prees de laptop aan als studentenlaptop.