Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De HP 15-bw080nd (2GG35EA) is halverwege augustus 2017 ingekocht bij MediaMarkt. Waar hij ook in de folder stond en Mega Deal was. Deze laptop heeft een trage AMD A9-processor, maar is dankzij de SSD van 256GB voor simpel werk toch nog best vlot. Ook de WiFi van de laptop is langzaam. Een pluspunt is dat je de accu eenvoudig kunt vervangen zonder dat je de behuizing hoeft te openen. Ook het geheugen kun je makkelijk vervangen of uitbreiden, via een klepje aan de onderkant.