HP 15-bw085nd (2PY50EA)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze 15-inch HP-laptop heeft een vreemde samenstelling. De AMD A12-processor is niet heel erg snel, maar de laptop beschikt wel over maar liefst 16 GB werkgeheugen. Dat is zinloos, want de processor is te traag om daar optimaal gebruik van te maken. Wel heeft de laptop een 256 GB SSD waardoor hij snel opstart. De wifi-adapter is gebaseerd op het verouderde 802.11n-protocol en is daarmee behoorlijk traag. De laptop kan daarmee geen gebruik maken van de vele functionaleiten van een moderde router. De accuduur is minder dan vijf uur, ook dat is een tegenvaller.