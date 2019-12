Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De zwarte HP 15-bw090nd (2FM89EA) leek begin september exclusief verkrijgbaar bij Coolblue. De AMD-processor heeft een snelle naam, maar maakt dat niet waar. Dit is een instap-laptop, maar is ook te verwachten vanwege de prijs. Voor eenvoudig werk is hij vlot, dankzij de SSD van 128 GB. Dat is echter aan de kleine kant, waardoor je in ruimtenood kunt komen als je bijvoorbeeld veel video's bewaart. De accuwerktijd is met zo'n 7 uur best redelijk te noemen. De accu van deze laptop is eenvoudig te vervangen via het kliksysteem. Voor de ssd, het werkgeheugen en de wifi-module moet je wel de laptop openen. Hiervoor hoef je maar 3 schroefjes los te draaien, maar 2 daarvan zijn verstopt onder de voetjes. Het geheugen kun je maximaal uitbreiden tot 16 GB.