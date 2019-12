HP 15-cs1975nd

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze 15-inch HP-laptop heeft een erg snelle Intel Core i7-processor en veel opslag: dat maakt hem geschikt voor veeleisende gebruikers. Een minpunt is de MX150 grafische processor. Deze voegt weinig toe - behalve aan de prijs - en maakt deze laptop helaas niet geschikt om mee te gamen. Verder bevat de laptop een 128 GB SSD als opstartschijf en een 1 TB harde schijf voor het opslaan van je programma's en bestanden. Dat betekent dat je veel data mee kunt nemen. De accuwerktijd is 6,5 uur: een redelijke score. We hebben deze laptop voor €850 gekocht bij Coolblue.