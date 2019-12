HP 15-DA0636ND

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze 15-inch laptop is met een gewicht van 1,87 kilo behoorlijk licht en daarmee relatief makkelijk onderweg mee te nemen. De Intel Core i3-processor maakt hem ruim snel genoeg voor alle basistoepassingen zoals internetten, tekstverwerken en e-mailen. Een pluspunt is de combinatie van een 128 GB SSD en 1 TB harde schijf. Daarmee start je laptop zeer snel op en heb je daarnaast meer dan voldoende opslag tot je beschikking. De accuwerktijd is met zeven uur best goed te noemen. Alleen de kwaliteit van het scherm valt tegen: vooral de verticale kijkhoek en de kleurweergave zijn erg matig. We hebben deze laptop gekocht bij Wehkamp.nl.