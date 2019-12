HP 15-da0830nd

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze 15-inch HP-laptop is met een gewicht van 1,87 kilo behoorlijk licht. Je kunt hem dan ook eenvoudig meenemen. Verder heeft hij een basisuitrusting, wat onder andere te zien is aan het matige scherm en de trage wifi. Vooral de gebruikte wifi-chip past eigenlijk niet meer bij een laptop van deze tijd. De Intel Core i5-processor is desondanks lekker vlot en ook is de opslag ruim: een 128 GB SSD en een 1TB harde schijf. De accuwerktijd is zo'n 7 uur en dat is ook redelijk. Ook is het jammer dat HP bij dit model maar een jaar fabrieksgarantie geeft. We hebben deze laptop voor €630 gekocht bij Wehkamp.