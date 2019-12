HP 15-da0910nd

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze laptop van HP weegt maar 1,55 kilo, dat is erg weinig voor een 15 inch laptop. Hij is daarmee erg draagbaar. De configuratie is simpel: een niet zo snelle, oudere i3-processor en een 128 GB SSD. Dat is toereikend als je niet veeleisend bent en weinig bestanden en programma's mee wil nemen. De accuwerktijd is zo'n 6,5 uur. Het scherm heeft een prettige matte afwerking maar is kwalitatief gezien geen topper. Log in en bekijk waarom wij het geen mooi scherm vinden. We hebben deze laptop voor €450 gekocht bij Coolblue.