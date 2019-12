HP 15-da0920nd

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Dit is een echte instaplaptop. De Intel Celeron-processor en harde schijf maken hem heel erg traag en voor geen enkele gebruiksscenario prettig om mee te werken. Andere laptops in deze prijsklasse hebben nog een veel snellere SSD, dat scheelt een stuk. Wel heeft deze laptop met 500 GB voldoende opslag voor de meeste gebruikers. Het scherm is verder slecht afgesteld en de verouderde wifi-adapter is traag. De accuwerktijd is zo'n 7 uur en dat is redelijk. We hebben deze laptop voor €300 gekocht bij Coolblue.