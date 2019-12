Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

We kochten de HP 15-da0956nd op 4 oktober 2018 bij Coolblue voor 579 euro. Deze 15,6 inch laptop heeft een vlotte i5-processor met 4 rekenkernen. De opslagcapaciteit is slechts 128 GB. Daardoor kun je in ruimtenood komen. Het scherm van deze laptop valt een beetje tegen. Maar het lage gewicht van 1,8 kilo valt op. Dat is weinig voor een laptop met een 15,6 inch scherm. De accuwerktijd is bijna 7,5 uur en dat is erg goed. De fabrieksgarantie is maar 1 jaar en dat is weinig.