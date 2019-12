Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De HP 15-da1421nd hebben we 15 juli 2019 gekocht bij BCC voor 529 euro. De HP werd op dat moment gepromoot tijdens de voordeel 4-daagse van de BCC en hij was toen ook verkrijgbaar bij Wehkamp. Deze 15 inch laptop heeft een vlotte i3 aan boord, snel genoeg voor niet al te veeleisend gebruik en ook met de 256 GB grote ssd kun je net uit de voeten. De accuduur is zo'n 6 uur.