HP 15-da1614nd

Dit is een vrij onopvallende 15-inch laptop van het merk HP. Met een gewicht van 1,8 kilo is hij niet superlicht, maar dankzij de Intel Core i5-processor is hij wel behoorlijk snel. Het grootste pluspunt van de laptop is echter de SSD: deze heeft een capaciteit van 512 GB en dat betekent dat je veel bestanden en programma's mee kunt nemen. De accuwerktijd is voldoende: 6 uur. We hebben deze HP-laptop gekocht bij Paradigit, voor €630.