HP 15-db0800nd

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze 15-inch laptop is met een gewicht van 1,88 kilo behoorlijk licht en daarmee relatief makkelijk onderweg mee te nemen. Hij is uitgerust met een vlotte AMD Ryzen processor waardoor hij ook geschikt is voor zwaardere taken en het gebruik van meerdere programma's tegelijk. Een pluspunt is de combinatie van een 128 GB SSD en 1 TB harde schijf. Daarmee combineer de opstartsnelheid van een SSD met de grote opslagcapaciteit van een HDD. Verder werkt deze laptop vijf uur op een accu, dat is aan de korte kant. Ook is de wifi van deze laptop erg traag. We hebben deze laptop van HP gekocht bij Mediamarkt.