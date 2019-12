Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De HP 15-db0930nd hebben we 30 juli 2018 gekocht bij Coolblue voor 469 euro. Het is een laptop met een gewicht van 1,78 kilo en een 15,6 inch scherm. Dat is een ruim formaat in een lichte verpakking. Een minpunt is de trage A9-processor, de ssd van 256 GB maakt dat hij vlot opstart. De accuwerktijd is net 5,5 uur en dat kan beter. Het werkgeheugen is standaard 8 GB, maar is verder uit te breiden tot 16 GB. De laptop open je door de onderkant los te trekken, hiervoor moet je eerst 12 schroefjes losdraaien. Daarna heb je toegang tot accu, opslag, werkgeheugen en wifi-chip. Die kun je zelf vervangen indien nodig.