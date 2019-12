Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Halverwege augustus 2019 hebben we de HP 15-db1842nd aangeschaft bij MediaMarkt voor 529 euro. Op het moment van schrijven is hij nog goed verkrijgbaar en ligt hij bij ongeveer de helft van de vestigingen in de winkel. Deze 15 inch laptop heeft een AMD Ryzen-processor aan boord. Deze is toereikend als je niet al te zware eisen stelt. De laptop beschikt over behoorlijk wat opslagruimte door de combinatie van een 128 GB SSD en een 1000 GB HDD. De accuwerktijd is ruim 6,5 uur. Daarnaast hebben we tijdens onze labtest o.a. het gewicht en de accuduur gemeten. Bekijk de resultaten hieronder. Is er niets te zien? Log dan eerst even in of overweeg een lidmaatschap. Klik op de groene 'word lid-knop' bovenaan deze pagina voor meer informatie. De eerste 7 dagen zijn gratis.