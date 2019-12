Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De HP 15-dw0441nd hebben we 19 augustus 2019 gekocht bij BCC voor 749 euro. Hij lag toen ook in de winkel bij Wehkamp voor dezelfde prijs. De i5-processor is voldoende snel dat vrijwel iedereen ermee uit de voeten kan. De SSD heeft 256 GB opslagruimte. Tijdens onze labtest zijn o.a. de schermkwaliteit en de accuduur gemeten. Ook is de repareerbaarheid onder de loep genomen. Wil je hier meer over lezen? Bekijk de resultaten hieronder. Is er niets te zien? Log dan eerst even in of overweeg een lidmaatschap. Klik op de groene 'word lid-knop' bovenaan deze pagina voor meer informatie. De eerste 7 dagen zijn gratis.