HP 15-dw0726nd

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Op het oog is dit een aantrekkelijke keuze voor als je op zoek bent naar een laptop voor alledaagse werkzaamheden. De Intel Core i3 is daar zeker snel genoeg voor. De achilleshiel is echter de kleine 128GB ssd, wat in de praktijk al snel te weinig is. Het scherm is daarnaast geen topper, waardoor deze laptop minder geschikt is voor het bewerken van foto's.