HP 15-g010nd (G7G25EA)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Simpele laptop met een 15 inch scherm 500 GB harde schijf en 4 GB werkgeheugen. Verkrijgbaar tegen een aantrekkelijke prijs. Maar dit model is voorzien van een langzame processor waardoor je beter een andere laptop kunt kopen. Deze is namelijk mogelijk trager dan de laptop die je nu in uw bezit heeft. Deze laptop heeft 0,1 aftrekpunten gekregen vanwege:matige kwaliteit van het scherm,