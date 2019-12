HP 15-r189nd (L2S31EA)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De langzame Intel Celeron-processor is het minpunt van deze laptop. De rest is best in orde: een 500 GB harde schijf en 4 GB geheugen. Maar helaas zorgt die trage chip er voor dat hij nauwelijks bruikbaar is. Deze laptop heeft 0,1 aftrekpunten gekregen vanwege:matige kwaliteit van het scherm,