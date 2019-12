HP 15s-fq1732nd

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze laptop is voorzien van een 15,6 inch scherm en weegt maar 1,6 kilo. Dat is aan de lichte kant en dus handig als je hem veel meeneemt. Hij is voorzien van een nieuwe Intel Core i5-processor die net even wat sneller is dan de oudere modellen. De makke van deze laptop is de beperkte opslag: die is maar 128 GB groot en dat is in de praktijk al snel te weinig. We hebben deze laptop geleend van HP.