Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Op 21 februari kochten we de HP 17-ak071nd voor 599 euro in bij Bol.com. De grote 17 inch-laptop heeft een AMD-processor en die is niet zo snel. Wel start de laptop snel op en dat komt door de ssd. De accuwerktijd is zo'n 5,5 uur. Dat kan bij andere modellen aanmerkelijk beter zijn. De trage 802.11n wifi is een belangrijk minpunt van deze laptop, bovendien is er geen ondersteuning voor wifi op 5GHz. De schermkwaliteit is een belangrijke tegenvaller.