Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De HP 17-ak092nd hebben we 11 juni 2018 aangeschaft bij Coolblue voor 499 euro. De laptop werd op dat moment gepromoot als Coolblue's keuze. Maar jammer genoeg heeft het een wat tegenvallend 17,3 inch scherm. Het gewicht is 2,4 kilo. De processor is behoorlijk traag. Ondanks de vlotte naam (AMD A9), laat je daardoor niet bedotten. Toch start hij snel op: dankzij de 256 GB grote ssd. De wifi-adapter is niet van de nieuwste generatie. De accuwerktijd is rond de 4,5 uur. De accu is eenvoudig te vervangen, zonder de laptop te openen. Voor het vervangen van andere onderdelen zoals wifi-module, opslag en werkgeheugen moet de laptop worden opengeschroeft (10 schroefjes) en opengewrikt.