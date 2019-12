Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

MediaMarkt is de winkel waar we begin januari deze HP 17-bs082nd hebben gekocht voor 699 euro. Deze laptop maakt gebruik van verouderde wifi-technologie en kan alleen gebruik maken van de 2,4 GHz wifiband, terwijl de meeste laptops ook gebruik kunnen maken van de 5 GHz-wifiband. Pluspunten zijn er ook. Deze laptop heeft een i5-processsor aan boord en een 256 GB SSD. Daarmee kun je uit de voeten. Met een werktijd van 7,5 uur biedt deze laptop een vrij goede accuwerktijd. Het werkgeheugen is uit te breiden van 8GB naar 16GB. En de accu is vervangbaar zonder de laptop te moeten openen.