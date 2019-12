Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De HP 17-bs083nd kochten we begin maart 2018 in bij MediaMarkt voor 599 euro. We zagen de laptop nergens anders op de plank liggen. Het is een laptop met een 17 inch scherm maar een gewicht van 2,44. Dat is voor dit formaat relatief licht. De i3-processor is modern en vrij vlot. De ssd maakt hem best prettig om mee te werken en is 256 GB groot. De accuwerktijd is acht uur en dat is best goed. Het is jammer dat er gebruik wordt gemaakt van een verouderde wifi-adapter, maar de snelheid is toch nog redelijk in onze wifi-test. Accu en geheugen zijn makkelijk te vervangen of uit te breiden omdat ze toegankelijk zijn via hun eigen klepje.