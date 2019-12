HP 17-bs092nd (2FN48EA)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De HP 17-bs092nd is begin oktober 2017 voor net geen 600 euro aangeschaft bij Coolblue. Op dat moment was er geen andere winkel die de laptop verkocht. Het is een 17,3 inch laptop met een wat oudere Core i3-processor. Deze is een tikje langzamer dan een nieuwere uitvoering. Door hem te combineren met een snelle SSD is deze laptop in de praktijk toch best vlot. De accuwerktijd van 6,5 uur is gemiddeld goed. Jammer genoeg ondersteund de laptop enkel 802.11n wifi en bovendien is deze maar single band. De accu is eenvoudig vervangbaar zonder de laptop open te maken.