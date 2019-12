HP 17-bs096nd

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze 17-inch laptop van HP is vanwege zijn omvang en gewicht van 2,5 kilo alleen geschikt om thuis te gebruiken. Hij heeft een redelijk krachtige Intel Core i3-processor aan boord maar is in de praktijk toch vaak traag vanwege de 500 GB harde schijf. Een vergelijkbare laptop met een SSD is altijd sneller en heeft daarom de voorkeur. Zijn accuduur is met ongeveer 6 uur redelijk te noemen. We kochten de laptop begin februari voor €499 in bij BCC, waar hij op dat moment exclusief verkrijgbaar was.