HP 17-bs098nd (2MD56EA)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De HP 17-bs098nd is halverwege september 2017 voor 448 euro ingekocht bij Wehkamp, die de laptop aanbeval als laptop voor school. Deze bijzonder witte laptop is echter met 2,5 kg erg zwaar en daarmee niet geschikt om mee te nemen naar school. De Celeron-processor is zeer traag, evenals de harde schijf: het opstarten van deze laptop kost bijna 2 minuten. De harde schijf heeft met een capaciteit van 1000 GB wel veel ruimte voor je bestanden. Het scherm heeft helaas geen Full HD-resolutie en is dus niet erg scherp. Voordeel van het scherm is wel het 17,3-inch formaat, dat werkt fijn als je langer met je computer werkt.