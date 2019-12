HP 17-bs135nd (2PN00EA)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze 17-inch laptop van HP heeft een vlotte quad core Intel Core i5-processor aan boord en is geschikt voor zwaarder werk, zoals eenvoudige foto- en videobewerking. Daarvoor is er met 8 GB voor de meeste gebruikers ook voldoende werkgeheugen aan boord. De veeleisende gebruiker kan dit daarnaast nog uitbreiden naar 16 GB RAM. De AMD grafische processor biedt weinig voordeel, ten opzichte van de geïtegreerde grafische chip in de meeste andere laptops. Verder is de laptop behoorlijk compleet en heeft hij een SSD, HDD (128 GB + 1TB) én een dvd-brander. De accuwerktijd is met minder dan 6 uur helaas matig. We hebben deze laptop op 30 mei gekocht bij Coolblue, voor €849.