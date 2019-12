HP 17-by0733nd (6WJ88EA)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze 17-inch HP-laptop is behoorlijk groot en met een gewicht van 2,4 kilo erg zwaar. Dat is niet handig voor onderweg maar prima als je de laptop vooral thuis gebruikt en een ruim en overzichtelijk scherm wenst. De Intel Core i3-processor is snel genoeg als je niet heel zware software gebruikt. De opslag is een pluspunt: die bestaat uit een 128 GB SSD en een 1 TB harde schijf. Hierdoor kun je er veel bestanden en programma's opzetten. Wil je meer weten over deze laptop? Bijvoorbeeld de kwaliteit van het toetsenbord en de accuduur. Log in of word lid om de testresultaten te zien. We hebben deze laptop voor €550 gekocht bij bol.com.