Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De HP 17-by0940nd kochten we begin mei 2019 voor 599 euro bij Wehkamp en we zagen hem ook bij BCC in de winkel liggen. De laptop heeft een 17 inch scherm met een lage scherpte (minder dan full hd) en weegt 2,5 kilo. De processor is voldoende voor wie niet al te veeleisend is, maar de traditionele harde schijf is de grote spelbreker als het om snelheid gaat. De schijf biedt weliswaar een capaciteit van 1000 GB, maar is erg langzaam. Hij heeft ook een optisch station voor het lezen en schrijven van cd’s en dvd’s en dat zien we niet meer zo vaak terug in laptops.