HP 17-by4320nd

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze 17,3-inch laptop van HP weegt 2,38 kilo. De opslagruimte is 256 GB, dat is voor de meeste mensen voldoende. Opstarten gaat snel, maar is merkbaar. Onder de motorkap vinden we een Intel Core i5 1135G7. Dat is een snelle chip.